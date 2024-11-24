آخر موعد لتلقي طلبات وظائف التربية والتعليم في بني سويف اليوم

تنتهي اليوم الأحد مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، من تلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف النوعية والتخصصية.

طرق التقديم لطلبات التربية والتعليم ببني سويف 2024

وطالبت محافظة بني سويف الراغبين لشغل الوظائف النوعية والتخصصية بتسلم الطلبات والمستندات بصفة شخصية باليد وفقًا للنموذج المعد بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بديوان عام المحافظة «أصل +7 صور».

المستندات المطلوبة لوظائف التربية والتعليم ببني سويف 2024

وكشفت محافظة بني سويف عن المستندات المطلوب تقديمها لشغل الوظائف كالتالي

- بيان حالة وظيفية من واقع ملف الخدمة مستوفى ومعتمد من جهة العمل.

- البيانات والمعلومات الموثقة بالشهادات والمستندات الدالة على الجوانب الأساسية التالية:

- التاريخ الوظيفي وخطاب يفيد عدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي سبق للمتقدم شغلها.

- ما يثبت المعرفة بعلوم الحاسب الآلي وإجادة احدي اللغات الأجنبية.

- مقترحات تطوير الوظيفة المتقدم إليها.

- الدورات التدريبية الحاصل عليها.

- تقارير الكفاية عن آخر عامين 2023 و 2024.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وحديثة موجهه للأمانة الفنية للجنة القيادات.

- عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس4×6.

سنوات الخبرة:

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، عن أنه يجب على المتقدمين للوظائف قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من وظائف الدرجة الأدنى له مباشرة أو قضاء مدة كلية قدرها 6 عشر عامًا على الأقل في وظيفة تتفق وطبيعة عمل الوظيفة.