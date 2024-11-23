غرفة «الطباعة» تشارك في الملتقى السنوي للصناعة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، مشاركتها في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الصناعة

وأكد المهندس نديم إلياس، مشاركة الغرفة بجناح كبير بهدف التواجد في إحدى أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الصناعة، وأيضا التواصل مع الشركات الأعضاء في الغرفة واستعراض أهم الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أن المعرض يعتبر فرصة جيدة لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية، حيث يتحمل المعرض تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارته، مما يمهد الطريق أمام شركات الطباعة للتعرف على المشترين والمستثمرين الأجانب.

مشاركة ممثلي الشركات بقطاع التغليف والطباعة في اللقاءات الثنائية

وأشار إلى مشاركة ممثلي الشركات بقطاع التغليف والطباعة في اللقاءات الثنائية B2B المرتقبة مع الزوار من الدول المختلفة، من أجل التوصل إلى توافقات مشتركة في عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع الصناعي في التعبئة والتغليف والورق وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

وأوضح أن المعرض يعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وجاءت نسخته الأولى في أكتوبر 2022، احتفالا بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.