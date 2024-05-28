«غرفة الطباعة»: تدريب 50 شركة على أحدث تقنيات التعبئة والتغليف في العالم

شاركت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات بجناح في معرض بروباك propak2024، خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2024، وذلك لتقديم كافة الخدمات لشركات القطاع المشاركة في المعرض والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقطاع صناعة الطباعة والتغليف.

أحدث تكنولوجيا صناعة التعبئة والتغليف

ونظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية تدريبا تحت عنوان «تكنولوجيا التغليف»، بمشاركة أكثر من 50 متدربا للإطلاع على أحدث تكنولوجيا صناعة التعبئة والتغليف فى العالم، والمسئولية الممتدة للمصنعين، ومحددات السلامة في صناعات التغليف ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المعايير الدولية لصناعات التعبئة والتغليف.

وأشارت الغرفة في بيان اليوم، إلى أن التدريب يأتي في إطار استراتيجية الغرفة لرفع كفاءة الشركات والمصانع بقطاع الطباعة والتغليف لزيادة الإنتاجية والتعامل مع التقنيات الحديثة والاطلاع على مستجدات وتطورات الصناعة بالعالم.

التعاون مع منظمة التغليف الدولية

وبحسب بيان الغرفة، فإن تدريب العاملين بقطاع الطباعة والتغليف تم بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية، حيث استهدف التدريب كل الشركات والعاملين بمجال التعبئة والتغليف بشكل عام ومدته 3 أيام ومجاني بالكامل ويتم منح المشتركين شهادة من منظمة التغليف الدولية WPO بآخر يوم من التدريب، ويأتي هذا التدريب في إطار حرص الغرفة على توفير كافة الدعم والتدريب إلى الشركات الأعضاء بهدف ثقل مهاراتهم واطلاعهم على كافة مستجدات وتطورات صناعة التغليف والطباعة حول العالم.