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ضبط 43 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:36 ص | السبت 23 نوفمبر 2024
حملة مرورية - صورة أرشيفية

حملة مرورية - صورة أرشيفية

تواصل الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، عن ضبط 34422 مخالفة مرورية متنوعة، بينها المخالفات التالية:

1332 مخالفة السير دون تراخيص.

22 دراجة نارية مخالفة.

19933 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1233 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

مخالفة موقف عشوائي.

5 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات