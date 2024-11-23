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ضبط مسجل شديد الخطورة بتهمة تزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية

كتب:

محمد بركات
11:29 ص | السبت 23 نوفمبر 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه والتنفيذ عليه في العديد من القضايا أبرزها «سرقة بالإكراه - سرقة وسائل نقل - تزوير - مخدرات»، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير وتقليد المحررات الرسمية والعملات الورقية، واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته العديد من المضبوطات أبرزها عدد من أختام شعار الجمهورية مزورة منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية - عدد من الأكلاتشيه تقرأ بصمتهم لبعض الجهات - الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير - عدد من بطاقات الرقم القومي مزورة- عدد من رخص القيادة مزورة- عدد من الأوراق مطبوع عليها عملة ورقية محلية - عدد من أوراق وشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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