بسبب تقرير مفتش الصحة وبلاغ من شقيقه.. جهات التحقيق تعاين جثمان الملحن محمد رحيم

انتقل فريق من مباحث الجيزة والطب الشرعي والمعمل الجنائي، إلى شقة الملحن الراحل محمد رحيم، بمنطقة الهرم، ولذلك لإجراء معاينة لمكان الشقة، ومناظرة للجثمان، بعد أن حضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وأقر بأن هناك اشتباها فى وفاة شقيقه، وذلك بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.

أفادت التحريات بأن رجال المباحث، تقوم الآن بفحص الكاميرات ومناقشة الشهود، والاستماع لأقوال شقيقه مرة أخرى، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومناظرة الجثمان، ومن المقرر عرضه على الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.