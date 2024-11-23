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شقيق الفقيد أعلن تغيير الموعد.. أسباب تأجيل صلاة جنازة الملحن محمد رحيم يكشفها الشاعر تامر حسين

كتب:

بسمة شطا
11:21 ص | السبت 23 نوفمبر 2024
محمد رحيم

محمد رحيم

كشف الشاعر تامر حسين عن سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، التي كان مقررًا تشييعها اليوم بعد صلاة الظهر، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

سبب تأجيل صلاة الجنازة على الملحن محمد رحيم

حيث كتب الشاعر تامر حسين قائلًا: «تم تأجيل صلاة الجنازة لحين الانتهاء من تصريح الدفن».

يذكر أن الدكتور طاهر رحيم شقيق الفنان محمد رحيم أعلن منذ قليل تأجيل صلاة الجنازة لحين إشعار آخر دون إبداء أسباب، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك قال فيه: «تم تأجيل صلاة جنازة الموسيقار محمد رحيم لحين إشعار آخر».

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