بعد رحيل الملحن محمد رحيم.. 5 أعراض تدل على الإصابة بالذبحة الصدرية

خلال الساعات الماضية، فقد الوسط الفني الملحن محمد رحيم، الذي توفى عن عمر ناهز 45 عامًا، وسط حالة من الحزن والأسى بين الفنانين والجمهور، ونعاه نجوم الفن والغناء بكلمات مؤثرة تعكس صداقاتهم القوية التي جمعته بهم، وتقديرهم لما قدمه من بصمة مميزة في العديد من الأغاني الشهيرة، ومن أبرز هؤلاء الفنانين تامر حسني.

وفاة الملحن محمد رحيم

تعرض الملحن الراحل محمد رحيم، لـ«ذبحة صدرية» قبل أشهر قليلة،استدعت خضوعه لعملية جراحية لتركيب قسطرة. ومع مرور الوقت، فارق الحياة متأثرًا بحالته الصحية، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا غنيًا مع أبرز نجوم الفن والغناء.

أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية

بعد وفاة الملحن محمد رحيم، متأثرًا بإصابته بـ«الذبحة الصدرية»، نستعرض 5 أعراض تدل على الإصابة بها، ولابد من استشارة الطبيب بشكل فوري، في حال ظهورها، وفق ما أوضحه الدكتور محمد إسماعيل، أخصائي الباطنة والأمراض الصدرية، خلال حديثه لـ«الوطن»، والتي يعد من أبرزها:

- الشعور بآلام في القفص الصدري، من الناحية اليسرى.

- ألم في الذراع الأيسر، والفك السفلي والرقبة.

- ضيق في التنفس.

- غثيان ودوخة.

- التعرق.

تحدث الإصابة بالذبحة الصدرية، نتيجة نقص الدم المؤكسد، المزود لعضلة القلب، ومن الممكن أن يكون نتيجة تسرب الدهون، ما يؤثر على الأعصاب الموجودة في منطقة الصدر، وتختلف أسباب الإصابة بها بين ارتفاع ضغط الدم، التدخين، الضغط العصبي، السمنة، التقدم في العمر، حسب «إسماعيل».