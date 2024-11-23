إقبال كبير للتقديم على مسابقة الأزهر للمعلمين 2024

شهدت العديد من المناطق الأزهرية إقبالًا كبيرًا وصل إلى حد التكدس على أبواب ومداخل الأماكن المخصصة لتلقى أوراق التقديم في مسابقة معلمين الأزهر 2024، خاصة وأن اليوم هو أول أيام التقدم لفرص العمل المتاحة في الأزهر الشريف.

وظائف الأزهر

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو والصور التي ترصد تزاحم مئات المتقدمين لوظائف الأزهر وسط غياب المنظمين أو عدم تخصيص أماكن تستوعب هذه الأعداد، وأوضح المتقدمون خلال المقاطع المتداولة أنهم منتظرين منذ الصباح الباكر في زحام غير مسبوق ولم ينتهوا من تسليم الملفات حتى الآن، مطالبين بتوفير حل إلكتروني وأن يكون التقديم من خلال منصة رقمية منعا للتكدس الخطير.

قطاع المعاهد الأزهرية

وأوضح مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه يجرى العمل على تجهيز أماكن مخصصة لاستقبال أعداد أكبر من المتقدمين الذين بدأو اليوم في التوافد على مقار المناطق الأزهرية على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن معدل التزاحم سينخفض مع الأيام المقبلة، خاصة وأن التقديم مستمر لمدة أسبوعين وليس ليوم واحد.