وظائف مدرسين بالحصة في الأزهر الشريف.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلن الأزهر الشريف حاجته لشغل وظائف مدرسين بالحصة للعام الدراسي 2024-2025، وطلب 12498معلمًا لسد العجز بالمعلمين في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، على أن تقدم الطلبات وفق الشروط المحددة والتخصصات المطلوبة ضمن إعلان وظائف الأزهر رقم 1 لسنة 2024.

شروط وظائف الأزهر للمدرسين بالحصة

يشترط للتقديم على وظائف الأزهر للمدرسين بالحصة توافر الشروط المتعلقة بالتخصص الدراسي والتي تأتي على النحو التالي:

شروط وظائف معلم مواد شرعية وعربية

- أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر «الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة، والصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية، وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون».

شروط وظائف معلم لغة إنجليزية

- أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

شروط معلم رياضيات

- أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم «تخصص رياضيات».

شروط معلم علوم وكيمياء وفيزياء وأحياء

- أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم، تخصص «كيمياء، فيزياء، أحياء».

شروط معلم دراسات اجتماعية وتاريخ وجغرافيا

- أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب تخصص «تاريخ وجغرافيا»، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

الشروط العامة لوظائف معلم بالحصة في الأزهر

كما توجد مجموعة من الشروط العامة لوظائف معلم بالحصة في الأزهر، يجب توافرها في المتقدمين للوظائف وهي كالتالي:

- الاستعانة بالمعلمين في المواد الشرعية والعربية يكون من الحاصلين على مؤهل عالي أزهري شرعي وعربي.

- الاستعانة بالمعلمين في المواد الثقافية يكون من الحاصلين على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب، بالإضافة إلى الدبلوم التربوي حسب مادة التخصص.

- ألا يقل التقدير العام للمتقدمين عن «جيـد».

- ألا يزيد سن المتقدم لهذه الوظائف عن 40 سنة عند الإعلان.

- تكون المفاضلة بالنسبة للمتقدمين على مستوى كل إدارة تعليمية على حدة بكل منطقة أزهرية وفقا لمتطلباتها.

- تكون الاستعانة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي وفقًا للأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل، وعند التساوي في ذلك يقدم الأعلى مؤهلاً «ماجستير، دكتوراه»، فالأقدم تخرجًا، فالأكبر سناً.

يكون المتقدم من المقيمين بمراكز أو أحياء المحافظات المطلوبة ويرجع في ذلك إلى العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي قبل الإعلان.

يجوز التقدم على إدارتين تعليميتين «أساسية واحتياطية»، كما يجوز التقدم عل مرحلتين «أساسية - احتياطية».

المستدات المطوبة للتقديم على وظائف الأزهر

على الراغبين في التقديم لوظائف مدرسين بالحصة في الأزهر تقديم حافظة مستندات تتضمن المستندات الآتية:

- الإقرار نموذج التقدم.

- أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين او التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

كيفية التقديم على وظائف مدرسين بالحصة في الأزهر

ويمكن للراغبين في التقدم على وظائف مدرسين بالحصة في الأزهر، تجهيز المستندات المطلوبة للوظائف والتقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، خلال 25 يوما، اعتبارا من غدا السبت الموافق 23-11-2024.

مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد، ويحدد المتقدم للوظيفة التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية الذي يرغب التقدم إليها.

ولمزيد من التفاصيل حول عدد الوظائف المطلوب بكل منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية والتخصصات المطلوبة يمكن زيارة بوابة الأزهر الشريف.