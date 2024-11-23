تداول 67 ألف طن و807 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 67 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 807 شاحنات و170 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 451 شاحنة و 155 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 62 ألف طن بضائع، 351 شاحنة و 15 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال خمسة سفن وهي عمان، أمل، الحرية 2، INCE MARMARA وROYALO، بينما تغادر السفينة DA UY XID علي متنها 25000 طن فوسفات تصدير إلى إندونيسيا، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين عمان وAlcudia Express وغادرت 4 سفن وهي TRUE HARMONU علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند، الحرية 2، امل وعمان، كما تم تداول 2700 طن بضائع و230 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، اور وايلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة ELIF IPEK متجهة الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1315 راكبا بموانيها.