نتائج تقرير معاينة جثمان الملحن محمد رحيم.. ماذا قالت الجهات الرسمية عن الشبهة الجنائية؟

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأجهزة التي جرت تحت قيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، في وفاة الملحن محمد رحيم، داخل شقته في منطقة حدائق الأهرام، أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية.

ويأتي ذلك بعد أن انتقل فريق من مباحث الجيزة، ضم كلا من العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، و المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم والنقيب احمد عباده معاون المباحث، الى مكان الواقعة، بعد ورد بلاغا من شقيقه، يفيد بأن مفتش الصحة اكد وجود كدمة وجرح في الفم والقدم اليسرى، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود بعثرة أو أي آثار عنف، تشير الى وجود شبهة جنائية بالإضافة إلى أن الوفاة مر عليها قرابة 24 ساعة قبل العثور على الجثمان.

وكشفت التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الملحن رحيم المتوفى كان يقيم بمفرده آخر 48 ساعة، وتوفي قبل العثور على جثمانه بـ24 ساعة.