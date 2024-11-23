عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم

نعى الفنان عمرو دياب، رحيل الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

عمرو دياب ينعى رحيل الملحن محمد رحيم

و كتب الفنان عمرو دياب قائلا: «أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

وانتقل فريق من مباحث الجيزة والطب الشرعي والمعمل الجنائي، إلى شقة الملحن الراحل محمد رحيم، بمنطقة الهرم، لإجراء معاينة لمكان الشقة، ومناظرة للجثمان، بعد أن حضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وأقر بأن هناك اشتباها فى وفاة شقيقه، وذلك بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.