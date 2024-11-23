تجديد الأيزو لمركز تدريب «متبقيات المبيدات» للعام الثالث على التوالي

أعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد اعتماد الأيزو لمركز التدريب التابع للمعهد للعام الثالث على التوالي.

تطبيق المعايير الدولية للجودة

وقالت مدير المعمل، إنه تم تجديد منح مركز التدريب كيوكاب التابع للمعمل شهادتي المواصفتين «ISO 9001:2015» لنظام إدارة الجودة و«ISO 21001:2018» لإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثالث على التوالي، وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز، مؤكدة تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس استراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

وأضافت مدير المعمل، أن هذا الإنجاز يعد شهادة نجاح جديدة للمعمل، حيث يأتي في إطار خطة المعمل لتطوير جودة جميع أقسامه المختلفة للعملاء، مشيرة إلى مدى أهمية وجود مركز تدريب معتمد يهدُف إلى رفع كفاءة الباحثين والمتخصصين العاملين في مجال سلامة الغذاء وتحليل الملوثات على المستويين المحلي والدولي، فضلا عن الطلاب والخريجين.

تقديم استشارات في مجال سلامة الغذاء

وقالت إن المركز يقدم الدعم والتعاون مع المنظمات غير الحكومية للتدريب على مشاريع التنمية الزراعية المستدامة كجزء فاعل في المجتمع الزراعي، كما يستهدف تقديم الاستشارات اللازمة في مجال سلامة الغذاء وجودة المعامل للحصول على منتج غذائي آمن.

وأضافت مدير المعمل، أن المركز يقدم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية على المستويين الدولي والمحلي، حيث نفذ 4 برامج دولية متخصصة لأكثر من 65 متخصص من دول عربية وأفريقية «ليبيا، العراق، سوريا، فلسطين، تنزانيا، رواندا، بتسوانا»، وذلك في مجالات مختلفة، منها طرق اختبارات الكفاءة والكشف عن السموم الفطرية في الأغذية وطرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئية، واختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الجهات الخاصة في الدول العربية.

20 برنامج متخصص لتدريب 230 شخصا

وأشارت إلى أنه على الصعيد المحلي، نفذ المركز أكثر من 20 برنامجا متخصصا لجهات عديدة لأكثر من 230 متدربا، منها متخصصة في مجالات طرق وأساليب سحب العينات لأعضاء غرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، شركات إنتاج وتصدير في مجال الصناعات الغذائية من القطاع الخاص والمعامل الخاصة وباحثين من الجامعات والهيئات البحثية وجهات حكومية، مثل شركات المياه والصرف الصحي.

كما نفذ 6 برامج تدريب صيفي بمقر المعمل وفرعه بالإسماعيلية لأكثر من 200 طالب من طلاب السنوات النهائية بالجامعات المصرية لكليات الزراعة والعلوم والطب البيطري في مجال كفاءة معامل الاختبارات ونظم إدارة الجودة في معامل الاختبار واعتماد المعمل طبقاً لمتطلبات مواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017.

وقال إن المركز أيضاً درب أكثر من 60 متدربا من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمقر المعمل على طرق وأساليب سحب العينات الغذائية لتقدير الميكروبيولوجي لمطابقتها مع الحدود القصوى»، وذلك في إطار تنفيذ خطة مركز التدريب كيوكاب وفقا لدور المعمل في مجال سلامة الغذاء وفحص ملوثات الأغذية.

تطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات

الجدير بالذكر أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، يقوم بتقديم برامج تدريبية دولية ومحلية في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات منذ أكثر من 20 عاما، ساهم خلالها في رفع كفاءة وإضافة خبرات لمختصصين من دول عربية وأفريقية ومتخصصين في مصر باستخدام أحدث وسائل التدريب وأفضل الخبراء العاملين في هذا المجال، وذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة وذلك عن طريق تطوير جميع أقسام المعمل وتزويدها بأحدث الأجهزة المستخدمة في مجال تحليل الملوثات في العالم وزيادة كفاءة الباحثين والمحللين بالتدريب المستمر على أحدث طرق التحليل باستقدام خبراء دوليين لتدريبهم وأيضا زيادة السعة الاستيعابية للمعمل وكل ذلك انعكس في زيادة عدد العينات الواردة للمعمل بأقسام المعمل المختلفة.