أستاذة آثار: معبد «سيتي الأول» بسوهاج من أهم المعابد في مصر

حظيت محافظة سوهاج باهتمام خاص من الباحثين والمهتمين بالتاريخ والحضارات القديمة، ففي تصريح للدكتورة رشا فاروق، أستاذة الآثار بجامعة الإسكندرية، أكدت أنها تأتي ضمن أهم 3 محافظات تزخر بالتراث الحضاري، مشيرة إلى أن مركز البلينا وتحديدًا «أبيدوس»، يحمل تاريخا عريقا يعود إلى الحضارة المصرية القديمة، والأعين تتجه نحو محافظتي الأقصر وأسوان أيضا، لأن بهما مناظر طبيعة خلابة تستحق الزيارة.

وأشارت «فاروق» خلال مداخلة هاتفية بقناة «dmc»، إلى أن معبد «سيتي الأول» أكمل معبد يوجد بالحالة التي كان بها من وقت بنائه إلى الآن، إذ تم بناؤه في القرن الـ13 قبل الميلاد.

وتابعت أن منطقة «أبيدوس» بها آثار من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور الفرعونية، وأنه جرى تسمية المعبد سيتي الأول، لأنه هو من بدأ فى بناءه، وأكمل بناءه رمسيس الثاني، تبلغ مساحته 3 آلاف متر، ويوجد به سور خارجي.