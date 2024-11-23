الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية

أعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوب الأراضي المحتلة، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان نشرته الوكالة، إن القوة الصاروخية للحوثيين نفذت العملية بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز «فلسطين 2».

وفى وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف سفينة «Anadolu S» في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وذلك لعدم استجابتها لتحذيرات القوات البحرية ولانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، بحسب بيان صدر عن الجماعة اليمنية.

وأكد يحيى سريع المتحدث باسم الحوثي، أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في فرضِ الحصارِ البحري على العدوِّ الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التى تتعامل معه وكذلك استمرارها في استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات وأن هذه العمليات لن تتوقفَ إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.