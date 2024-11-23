مي عزالدين ليست الأولى.. نجوم غابوا عن حضور جنازات ذويهم

أقيم منذ قليل، قداس صلاة الجنازة لوالدة الفنانة مي عزالدين السيدة مها نصري، من كنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، وحرص على حضور القداس عدد كبير من نجوم الفن فى مقدمتهم الفنان تامر حسني، احمد عصام، طارق صبري، وعدد آخر من الفنانين، وخاصة مع غياب الفنانة مي عزالدين عن حضور جنازة والدتها، التى لم تكن الأولى في قائمة فنانون غابوا عن جنازة أحد من أهلهم، التي نرصدها في السطور التالية.

أسباب غياب مي عزالدين عن جنازة والدتها

وتعرضت الفنانة مي عزالدين فى الساعات الماضية لانهيار عصبي أدى إلى دخولها المستشفى وعدم قدرتها على الوداع الأخير لوالدتها، بحسب مصادر خاصة لـ«الوطن»، وتولى الفنان تامر حسني مهام الجنازة نظرا لصداقتهما القوية لسنوات طويلة.

وخيم الحزن على الوسط الفني منذ إعلان وفاتها، خاصة وأنها كانت تعاني من مرض الفشل الكلوي فى الفترة الأخيرة وخضعت لجلسات الغسيل، ولكن حالتها الصحية تدهورت فى الأيام الأخيرة حتى رحلت عن عالمنا.

نجلاء فتحي وزوجها حمدي قنديل

كما تغيبت الفنانة نجلاء فتحي عن حضور جنازة زوجها الكاتب الصحفي حمدي قنديل، التي انطلقت من مسجد عمر مكرم، إذ تعرضت لصدمة عصبية ولم تستوعب وفاته وتم نقلها إلي المستشفى ، وحضرت ابنته ياسمين بدلا عنها.