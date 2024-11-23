تامر حسني وأحمد عصام يساندان مي عز الدين.. مشاهد من جنازة والدتها

حرص الفنان تامر حسني أن يكون أول الحاضرين في قداس صلاة الجنازة على والدة الفنانة مي عز الدين، والمقام في إحدى كنائس منطقة مصر الجديدة، كما حضر الفنان أحمد عصام، والفنانة هنادي مهنا.

وسيطرت على الأجواء حالة من التعتيم الإعلامي، حيث رفضت الفنانة مي عز الدين الكشف عن أي تفاصيل تخص جنازة والدتها ليقتصر الحضور على أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين، وذلك بسبب طبيعة الظروف الصعبة التي تعيشها العائلة في الوقت الحالي، واختفت مي عز الدين تماما عن عدسات الكاميرات حيث لم ترغب في التقاط صور لها خلال الجنازة.

وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع مع المرض

ورحلت السيدة مها نصري والدة الفنانة مي عز الدين عن عالمنا، مساء أمس، بعد صراع مع المرض حيث كانت تعاني من قصور فى الكلى وتخضع بسببه إلى جلسات غسيل كلوي، ولكن في الفترة الأخيرة تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، ما تطلب نقلها إلى المستشفى، وهو الأمر الذي دفع «عز الدين» أن تطلب من الجمهور الدعاء لوالدتها بالشفاء.

وكشفت مي عز الدين في وقت سابق أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية يرجع إلى انشغالها مع والدتها التي بدأت جلسات غسيل الكلى، قائلة إن حالة والدتها قد تدهورت، وأن قصور الكلى الذي تعاني منه تفاقم، وكان عليهم اتخاذ قرار بين الاستمرار في الغسيل الكلوي أو استئصال الكلى، لكنهم فضلوا الاستمرار في الغسيل.