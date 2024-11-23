الارتباك يسيطر على جنازة محمد رحيم.. حضر المشيعون وغاب الجثمان

قبل دقائق قليلة من موعد صلاة العصر توافد عدد من الفنانين من بينهم أيمن بهجت قمر وحلمي عبد الباقي على مسجد الشرطة في الشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة على الملحن محمد رحيم، ولكنهم فوجئوا بعدم وصول الجثمان إلى المسجد، وتمر الدقائق طويلة دون أي جديد في الوضع لم يصل الجثمان ولم يظهر أحد من أفراد عائلة الملحن الراحل، لتسود حالة من الارتباك والقلق بين الجميع.

كان من المقرر أن تقام صلاة الجنازة للملحن الراحل محمد رحيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة، وبعد ساعات من تحديد موعد الجنازة أعلن الدكتور طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل تأجيل الجنازة حتى «إشعار آخر»، على حد تعبيره خلال تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيس بوك».

شبهة في الوفاة تؤجل جنازة الملحن محمد رحيم

وجاء، تأجيل الجنازة بعد ما توجه شقيق الراحل إلى قسم شرطة الهرم للإبلاغ بوجود شبهة في وفاة الملحن الشهير، وبالفعل انتقل فريق من مباحث الجيزة والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى المنزل لإجراء المعاينة، وبعد ساعات أصدرت الإدارة العامة للمباحث بيانًا أكدت من خلاله أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية.

الارتباك يسيطر على جنازة محمد رحيم

وبعد ذلك سادت حالة من الارتباك بعد ما أعلنت أنوسة كوتة زوجة محمد رحيم أن جنازة زوجها الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، سوف تقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر، في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، ولكنها قامت بحذفها قبل دقائق من موعد صلاة العصر.

وللمرة الثانية يتم تأجيل الجنازة، حيث قال طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل، في تصريحات لـ «الوطن» أن الجنازة لن تقام اليوم، وأنه من المقرر أن يعلن عن موعدها خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتصريح الدفن.