زوجة محمد رحيم تعلن الموعد الجديد لجنازته

أعلنت أنوسة كوتة، زوجة الملحن محمد رحيم، عن الموعد الجديد لتشييع جثمانه عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، وذلك بعدما تم تأجيلها من صلاة الظهر.

الموعد الجديد لجنازة محمد رحيم

وكتبت أنوسة كوتة: «صلاة الجنازة بعد العصر بمسجد الشرطة أكتوبر على حبيبي ونور عيني.. هعيش إزاي من بعدك».

وتم تحديد موعد صلاة الجنازة على الملحن محمد رحيم بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ولكن أعلن شقيقه عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، عن تأجيلها بسبب التقرير الطبي الخاص بحالة الوفاة.