نفى دكتور طاهر رحيم تشييع جثمان شقيقه الملحن محمد رحيم بعد صلاة العصر، حسبما أعلنت زوجته أنوسة كوتة، مؤكدا تأجيل الجنازة للمرة الثانية، وذلك من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».

تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية

وقال الدكتور طاهر رحيم إنه لا صحة لتشييع جثمان شقيقه محمد رحيم بعد صلاة العصر، وسيتم الإعلان فور الإنتهاء من جميع الإجراءات.

يذكر أن أنوسة كوتة زوجة الملحن محمد رحيم كانت أعلنت منذ قليل في منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، أن تشيع جثمان زوجها سيكون بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد ولكنها بعد دقائق حذفته مجددا.

وكانت هذه المرة الثانية التى يتم فيها إعلان موعد تشييع جثمان الملحن محمد رحيم ويتم التراجع فيه، أُعلن صباحا بأنه سيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.