محافظ المنيا: انطلاق الدورة 36 للمؤتمر العام لأدباء مصر غدا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن انطلاق فعاليات الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر غدًا الأحد 24 نوفمبر وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، تحت عنوان «أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور»، وتحمل الدورة اسم الكاتب الكبير جمال الغيطاني.

تعزيز الأمن الثقافي والهوية الوطنية

وأوضح محافظ المنيا، أن المؤتمر يُقام على مسرح جامعة المنيا، ويُعقد برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام الشاعر ياسر خليل، ويهدف إلى تسليط الضوء على دور الأدب والثقافة في تعزيز الأمن الثقافي والهوية الوطنية، داعيا جميع الأدباء والمثقفين وجمهور محافظة المنيا، إلى حضور هذا الحدث الثقافي الهام الذي يعكس دور الأدب في بناء الوعي ودعم القيم الوطنية.

أهم الجلسات البحثية التي تناقش قضايا محورية

ومن جانبها، أشارت رحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا إلى أن حفل الافتتاح يتضمن عددًا من الفعاليات المميزة، منها عرض فني بعنوان «منيا الخصيب.. عروس النيل»، وفيلم وثائقي، وتكريم عدد من المبدعين، بالإضافة إلى عرض فني تقدمه فرقة ملوي للفنون الشعبية.

ويشمل المؤتمر عددًا من الجلسات البحثية التي تناقش قضايا محورية، أبرزها:

• «الأمن الثقافي ومكتسبات أكتوبر».

• «الأمن الثقافي بين الوطنية والوطنية الافتراضية».

• «أثر الثقافة في هوية الحدود وأمنها.. قراءة في ضوء السينمائيات الثقافية».

كما تتخلل الفعاليات موائد مستديرة تناقش موضوعات أدبية وثقافية، منها:

• «طه حسين.. العبور بالبصيرة».

• «حديث الأبطال.. شهادات المحاربين القدامى».

• «شهادات المكرمين».

وعلى هامش المؤتمر، تقيم مكتبة مصر العامة معرضا للكتاب لبيع الكتب بسعر في متناول الجميع.