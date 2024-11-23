بعد رحيل محمد رحيم.. كيف وصلت أغنيته مع شيرين عبدالوهاب للعالمية؟

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الملحن محمد رحيم، وهو ما شكل صدمة للوسط الفني والغنائي على حد سواء، بعد تعرضه لذبحة صدرية.

وكان «رحيم» يعاني من أمراض في القلب خلال الفترة الماضية، وأجرى عملية جراحية لتركيب قسطرة بالقلب، وبعدما استقرت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، توفى بشكل مفاجئ.

تفاصيل وصول أغنية شيرين عبدالوهاب للعالمية بتوقيع محمد رحيم

وكان الملحن محمد رحيم، أوضح في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنّ أغنيته «الوتر الحساس» مع المطربة شيرين عبدالوهاب، وصلت إلى العالمية باللغة العربية دون أن تُترجم إلى عدة لغات كما هو متبع في الكثير من الأغاني التي تُعرض على المستوى الدولي، مؤكدًا أنّ هذا كان هدفًا له وقد تحقق بنجاح، وأن الأغنية تخطت حاجز الـ300 مليون مشاهدة.

وأضاف محمد رحيم أنه تعاون في أغنية «الوتر الحساس» مع الشاعر سعود شربتلي، بالإضافة إلى أغنية «صبري قليل» التي دخلت بها شيرين عبدالوهاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وحصلت على المركز الأول في قائمة Billboard.

أبرز الفنانين الذين تعاونوا مع الملحن محمد رحيم

اشتهر الملحن محمد رحيم بتعاونه مع أشهر المطربين في مصر والوطن العربي، من بينهم عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، الكينج محمد منير، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم، مصطفى قمر، هشام عباس وآخرين.