الكشف على 1076 شخصا في قافلة طبية بالمنيا ضمن مبادرة «بداية»

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1076 حالات وصرف العلاج وعمل الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية في قرية الفقاعي بمركز أبوقرقاص، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

تحويل بعض الحالات للمستشفيات لاستكمال العلاج

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزترة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومي الأربعاء و الخميس الماضيين من شهر نوڤمبر الجاري ، وتم تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 225 حالة جراحة، 282 حالة أطفال، 234 باطنة، 62 نساء، 49 أسنان، 77 جلدية، 27 تنظيم أسرة، وعدد 122 أنف وأذن، وإجراء 183 تحليلا متنوعا، و2 حالات موجات صوتية، و5 حالات أشعة عادية، كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 86 مترددا وخلع أسنان لعدد 4 حالات، تحويل للمستشفى 3 حالات لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 143 من أهالي القرية.