أماكن 9 منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مراكز المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى أكثر من 30%، على مستوى مراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين.

أماكن المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية

وأكد المحافظ أن هذه المنافذ منتشرة بجميع مراكز المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مع الحرص على جودة المنتجات، مشيراً إلى التوسع في فتح منافذ البيع الثابتة والمتحركة للوصول إلى المناطق النائية والمحرومة و تشمل الأماكن التي يتم بها بيع السلع الآتي:

- ديرمواس: أمام مستشفي ديرمواس المركزي.

- ملوي: أمام مجلس المدينة.

- أبو قرقاص شارع الجمهورية بجوار صيدناوي.

- المنيا: أمام مجلس المدينة، أرض المولد بحي جنوب، شارع طه حسين بجوار الإدارة التعليمية.

- سمالوط: أمام مجلس المدينة، ميدان الأحمدي.

- مطاي: شارع الثورة بجوار النافورة.

- بني مزار: شارع العاشر من رمضان بجوار حي شمال.

- مغاغة: أمام حديقة طه حسين.

- العدوة: شارع مصطفي كامل أمام مستشفى الكرامة.

توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

وأضاف المحافظ، أن القوافل تشمل توفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر 280 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بـ200 جنيه، والكبدة بـ100 جنيه للكيلو، إضافة إلى السلع الاستراتيجية مثل الأرز، والدقيق، والسكر، وبيض المائدة بأسعار تقل عن السوق.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.