أمل الحناوي: استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيروت تطور خطير في عدوانه

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن الأخبار تتصارع في منطقة الشرق الأوسط بين لحظة وأخرى، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، موضحة أن العالم استيقظ صباح اليوم على أنباء غارة جوية غادرة، شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة البسطة وسط العاصمة بيروت، مستخدما قنابل خارقة للتحصيانات، ما أسفر عن تدمير مبنى سكني مأهول بالسكان.

سقوط عشرات الضحايا والمصابين اللبنانيين

وأضافت خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، نتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين اللبنانيين، بالتزامن مع قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة المحتلة المحاصرة، نتج عنها ضحايا وجرحى.

وشددت أمل الحناوي، على أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للعاصمة بيروت، يعدا تطورا نوعيا خطيرا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وينذر باحتمالية فشل مقترح التهدئة الأمريكي المطروح على طاولة الصراع في لبنان، أو تأجيل التعامل معه.