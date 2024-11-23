الإعلامية أمل الحناوي: العلاقات العربية الأمريكية ذات طابع استراتيجي قوي

قال الإعلامية أمل الحناوي، إن العلاقات العربية الأمريكية شهدت تقلبات عديدة خلال الفترة الأخيرة متأثرة بموقف واشنطن المتناقض من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، لافتة إلى أن هناك آمالا في المستقبل أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد لمدة 4 سنوات مقبلة.

ترامب يتعهد بإنهاء جميع الحروب في الشرق الأوسط

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دونالد ترامب تعهد عقب فوزه مباشرة بسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بإنهاء جميع الحروب بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه على مدار العقود الماضية كانت العلاقات بين العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية في حالة من الشد والجذب متأثرة بالأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة.

وتابعت: «مع تعاقب الإدارات الأمريكية تبرز على الساحة دائمًا تساؤلات حول مستقبل العلاقات العربية الأمريكية وما الذي يمكن أن تتحمله الشعوب والدول العربية»، لافتة إلى أن العلاقات العربية الأمريكية ذات طابع استراتيجي قوي.