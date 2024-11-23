القائمة الكاملة للأدوية المسحوبة من الصيدليات.. منها علاج شهير للبرد

أصدرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من المنشورات التوعوية الهامة والقرارات المتعلقة بسحب ووقف وتداول مجموعة من الأدوية، نظرا لعدم مطابقتها المواصفات التى اصرتها معامل هيئة الدواء، يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على ضبط السوق الدوائي، وكشفت الهيئة على القائمة الكاملة للأدوية التى قامت بسحبها خلال اليام القليلة الماضية.

القائمة الكاملة للأدوية المسحوبة من الصيدليات

ووفقًا لهيئة الدواء، جاء أول دواء تم سحبه مرتين من الصيدليات Tussinor syrup وهو علاج للسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، وأوضحت هيئة الدواء أن في حال الشك في أي دواء لا بد من الرجوع إلى الصيدلي وعلى المواطنين شراء الأدوية من الصيدليات فقط.

وأكدت هيئة الدواء أن التشغيلات التى تعلن عنها الهيئة والتى تم سحبها خاص بالتشغيالت الواردة في المنشورات فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

دواء مغشوش مهرب فى السوق

وتابعت هيئة الدواء أن هناك دواء آخر تم اتخاذ قرار بسحبه نظرا لأن العبوات الموجودة فى السوق مهربة، والدواء يخص حقنة للسيدات الحوامل، مشيرة إلى تجديدها بتحذير المواطنين باحتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر وهناك متابعة مستمرة للصنف وتوعية المواطنين والدواء هو RhoPhylac.

كما أوضحت هيئة الدواء أن العبوات المهربة يمكن معرفتها من خلال الوصف الظاهري من خلال الغطاء البلاستيكي والغلاف الكرتوني.