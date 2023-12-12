برلمانية سابقة: الرهان على وعي المرأة المصرية دائما رابح بشكل عام

قالت جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب السابقة، إن الرهان على وعي المرأة المصرية دائما رابح بشكل عام، فالمرأة كلمة السر لتطور أي مجتمع، كون المرأة الواعية تُخرج جيلا واعيا، مشيرة إلى أن هناك إقبالا غير مسبوق من قبل السيدات والشباب وذوي الهمم وكبار السن على الانتخابات الرئاسية.

السيدات تحرصن على المشاركة بالانتخابات

وأضافت «إبراهيم»، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أن السيدات تحرصن على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، متابعة: «بمجرد وصولي لمقر اللجنة الانتخابية ساعدني الشباب ممثلي الأحزاب في الإدلاء بصوتي عن طريق تنبيه مستشارة اللجنة بكوني من ذوي الهمم، وسرعان ما حضرت المستشارة وجلبت لي ورقة الاقتراع للإدلاء بصوتي دون تعب أو مشقة بسبب درجات السلم، وهذا الأمر لم يكن موجودا من قبل».

وأشارت إلى أنها ذهبت للإدلاء بصوتها بالانتخابات بصحبة ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات، حتى تكون واعية بأهمية هذا الحدث وشاهدة عليه فضلا عن زرع الروح الوطنية بداخلها منذ الصغر.