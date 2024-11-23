أغرب 4 أسماك في العالم.. بعضها يمتلك أسنان بشرية ويتغذى على الخشب

عالم البحار مليئ بالمخلوقات الغريبة والأسماك الفريدة من نوعها؛ فهناك أسماك لها أسنان تشبه أسنان البشر، ومنها ما يحتوي على أسنان تشبه الملعقة ويتغذى على الأخشاب مثل سمكة الـ«كاراتشاما الضخمة» التي تعيش في مناطق الأمازون، ولها أسنان تأخذ شكل الملعقة وذلك حتى تتمكن من قشط جذوع الأشجار التي تتغذى عليها.

سمكة كاراتشاما الضخمة

كما تعد سمكة كاراتشاما الضخمة من أغرب المخلوقات البحرية؛ إذ تتميز بألوانها العديدة التي تغطي معظم جسمها، فضلًا عن طعمها اللذيذ خاصة في بيرو والبرازيل، إذ تعد هذه الأسماك من الأطعمة الأساسية، كما تلعب سمكة «كاراتشاما الضخمة» دورًا في النظم البيئية المحلية باعتبارها كائنًا قاعيًا، فهي تساعد في التحكم بأعداد بعض الكائنات الحية الدقيقة التي تظهر على سطح البحر، ما يساهم في توازن البيئة المائية، وفقا لما ذكره موقع «southernfriedscience».

سمكة «الباكو»

من ضمن الأسماك التي تصنف من الأغرب في العالم؛ سمكة «الباكو» التي تمتلك أسنان تشبه أسنان البشر، فهى توجد في المسطحات المائية العذبة، كما أنها تتغذى على المكسرات والتوت، إذ أن هذا النوع من الأسماك يتميز بطوله الذي قد يصل إلى 16.51 سم، ووزنه الذي يصل إلى 44 كيلوجراما.

سمكة الأسد

سمكة الأسد من ضمن الأسماك الغريبة في العالم، كما أنها من أجمل الأسماك وأكثرها تميزا في العالم، فهي تمتلك خطوطًا حمراء وبرتقالية وبيضاء وسوداء، وأيضا تعد من ضمن الأكلات الشهيرة في بعض بلدان العالم، إذ قد يحتفظ بها البعض كما يتم الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة.

سمك الضفدع

لم تقتصر الأسماك الغريبة عند هذا الحد، ولكن جاء من ضمنها سمك الضفدع، إذ أن هذا النوع من الأسماك يغير لونه من وقت لآخر، وذلك مثل الحرباء، فهو لا يستخدم ذيوله للسباحة مثل الأسماك الأخرى، كما أنه ليس لديه خياشيم، فهي تعتمد على الدفع النفاث للتحرك حول الماء.