«تنمية البحيرات» يحذر من الصيد الجائر للأسماك: يهدد النظم البيئية

حذر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من ظاهرة الصيد الجائر، بما يفوق القدرات الطبيعية للتكاثر في البحيرات والبحار ونهر النيل، موضحًا أن هناك عدة أسباب لزيادة عملية الصيد الجائر أهمها زيادة الطلب على المأكولات البحرية من قبل المستهلكين، سواء محلياً أو عالميًا.

أوضح الجهاز أن هناك عدة طرق تستخدم للصيد الجائر منها شباك الجر والقراقير، بشكل مُكثّف، مّا يُؤدّي إلى صيد كميات هائلة من الأسماك، بما في ذلك الأسماك الصغيرة والأنواع المهددة بالانقراض.

الصيد الجائر أسلوب غير القانوني من قبل صيادين لا يلتزمون

وتابع أن الصيد الجائر أسلوب غير القانوني من قبل صيادين لا يلتزمون بقوانين الصيد أو يُصيدون في مناطق محظورة، وأن سوء إدارة مصايد الأسماك تؤدّي إلى استنزاف مخزونات الأسماك بشكل غير مستدام.

الصيد الجائر يؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية

وأشار الجهاز إلى أن الصيد الجائر يؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية من خلال ممارسات صيد الأسماك بالديناميت وإستخدام شباك الجرّ، ويهدد بتدهور التنوع البيولوجي البحري، كما تُساهم معدات الصيد المُهملة، مثل الشباك وخطوط الصيد، في تلوث البحار والمحيطات، وتشكل هذه المخلفات خطرا على الكائنات البحرية، وتتلفها وتقتلها.

وتابع أنه يعمل على رفع الوعي للمستهلكين بمخاطر الصيد الجائر وتشجيعم على شراء، ودعم المجتمعات المحلية التي تعتمد على صيد الأسماك في التحوّل إلى ممارسات صيد أكثر استدامة وتنويع مصادر رزقها.