قوافل طبية ومحطات مياه.. جهود التحالف الوطني في المحافظات «حياة جديدة»

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده الحثيثة في تقديم خدمات متنوعة للأسر الأكثر احتياجًا في شتى المحافظات، وتتضمن محاور متعددة مثل الدعم الصحي، والغذائي، والاجتماعي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وتنمية المجتمعات المحلية.

تجهيز العرائس ودعم فرص العمل

ففي محافظة السويس قدم التحالف الوطني من خلال مبادرة «حياة كريمة» عددا من الأجهزة الكهربائية للعرائس، وأكد طاهر عاطف منسق «حياة كريمة» لحي السويس لـ«الوطن»، أن المبادرة تسعى دائمًا لدعم العرائس بعد عمل بحث احتماعي عنهم لضمان وصول المساعدة لمستحقيها، لافتًا إلى تقديم سيارات «تروسيكل» لعدد من المواطنين من أجل تسهيل العمل وفتح فرص عمل جديدة لهم.

قوافل طبية للكشف على المواطنين

وقدم التحالف الوطني عددا من القوافل الطبية من أجل الكشف على المواطنين، وتجولت مبادرة «حياة كريمة» في عدد من المحافظات بقوافل طبية، منها المنوفية ودمياط وقدمت جمعية الكبد قافلة للكشف على المواطنين في الدقهلية في 5 قرى لدعم ومساعدة مرضى الكبد.

وأكد إسلام حجازى منسق القوافل الطبية بجمعية رعاية مرضى الكبد بشربين لـ«الوطن» أن القافلة شملت تقديم التحاليل الطبية والأشعة والعلاج اللازم مجاناً، في خمس قرى هي: أشمون الرمان، وميت سعدان، وعزبة أشمون، وميت شرف، وميت سودان، لخدمة المواطنين وتقديم الخدمة الطبية الكاملة.

«شربة ماء» التحالف الوطني يعيد الحياة للقرى

وساهم «التحالف الوطني» في توصيل وتركيب 650 وصلة مياه مجانا للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج، من أجل ضمان وصول المياه للمواطنين في القرى التي لم يكن بها مياه صالحة للشرب.

رسم البهجة على وجوه أبناء الأسر الأولى بالرعايا

ونجح التحالف في رسم البهجة لطلاب الأسر الأولي بالرعاية من خلال تقديم شنط وحقائب مدرسية بها مستلزمات الدراسة بالمجان في مختلف المحافظات، من أجل إسعادهم.

توفير فرص عمل للشباب

ووفر«التحالف الوطني» في محافظة المنيا، حوالي 4 آلاف فرصة عمل في ملتقى توظيف بالتعاون مع منتدى الشركات، وتمكن من ربط الشباب بالشركات الكبرى التي تبحث عن موظفين.

محو الأمية وفتح فصول لكبار السن

وفي مجال التعليم فتح «التحالف الوطني» فصول تقوية ومحو أمية للرجال والسيدات من مختلف الأعمار.