أستاذ سموم: «GHB» مخدر قوي يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب غياب الإدراك

قال الدكتور محمود لطفي، أستاذ السموم بكلية الطب جامعة عين شمس، إن بداية تصنيع مخدر «GHB» كانت في الستينيات، وكان يستخدم كمخدر عام في غرف العمليات بالمستشفيات، ونظرًا لتأثيره على الجهاز العصبي، شاع استخدامه في الحفلات والنوادي الليلية في دول أوروبا وأمريكا بصورة غير قانونية، فجرعاته البسيطة كانت تؤدي للنشوة وحالات الهلاوس وغياب الإدراك.

وأضاف لطفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه عندما وصل بعض مستخدميه إلى الإدمان تم منع استخدامه وأصبح غير قانوني، مؤكدًا أن لهذا المخدر استخداما طبيا آخر في علاج مشكلات النوم وإدمان الكحوليات، تحت إشراف طبي شديد.

تأثير المخدر يختلف على حسب الجرعات المستخدمة

ولفت أستاذ السموم بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى أن تأثير مخدر «GHB» على الجهاز العصبي يختلف في شكله حسب جرعات استخدامه، قائلًا: «هناك عدة أدوية يمكن استخدامها بجرعات محددة، ويكون تأثيرها مفيد طبيًا، ولكن عند الإفراط في استخدامها يؤدي ذلك للإدمان، فعندما استخدم الشباب GHB في النوادي الليلية بشكل متكرر، أدى ذلك لإدمانهم تعاطي هذا المخدر».

يتم تهريب هذا المخدر داخل شُحنات المنظفات

وأكد أنه تم تجريم استخدام هذا العقار أو المخدر في عدد كبير من دول العالم، نتيجة لتأثيراته السلبية التي تؤدي للإدمان، مشيرًا إلى أنه يتم تهريب هذا المخدر داخل شُحنات المنظفات، لأنه موجود في صورة سائلة أو بودر، وحتى يتم تفريقه يجب أن يخضع السائل للتحليل الكيميائي، ويمكن خلطه بالمشروبات المختلفة دون وجود طعم أو رائحة.