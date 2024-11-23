تحرك عاجل من الجمارك لمنع دخول مخدر GHB البلاد على هيئة منظفات

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات إلى الموظفين في المنافذ الجمركية لمنع دخول مخدر «GHB» الذي حُظر مؤخرًا، ويحتوي المخدر على مادة GHP أو جاما هيدروكسي بيوتيريت، التي كانت تستخدم في الستينيات كمخدر أثناء إجراء العمليات الجراحية، وتبين أنها كانت تستخدم بشكل سيئ لغير الأغراض المخصصة لها في «اغتصاب الفتيات» والاعتداءات الجنسية.

الجمارك: مخدر «GHB» يتم إدخاله البلاد كمنظفات

وتضمنت تعليمات الجمارك الصادرة يوم 17 نوفمبر الجاري للعاملين في المنافذ الجمركية :«إنه فى ضوء المعلومات الواردة باضطلاع بعض العناصر بجلب مخدر GHB، أو ما يطلق عليه مخدر اغتصاب الفتيات، وهو عبارة عن مادة مدرجة جدول أول يتم إدخالها البلاد على أنها منظفات في صورة سائلة عديمة اللون والرائحة مشروع تداولها ببعض الدول الأوربية منها: هولندا - المانيا، ومرفق طيه صور مضبوطات القضايا سابقة».

تعليمات مشددة من الجمارك لضبط مهربي مخدر «GHB»

وتطرقت تعليمات مصلحة الجمارك العامة إلى أنه ينبه على المواقع والمنافذ الجمركية ضرورة الالتزام بالمعاينة الدقيقة لجميع السلع والبضائع الكيماوية الواردة من الخارج، سواء صحبة راكب أو عن طريق البريد أو من خلال كافة المنافذ الجمركية وعلى الأخص السائلة التي تدخل في صناعة المنظفات أو مدون عليها أنها منظفات، والتأكد من استيفاء كل جهات العرض المطلوبة، على أن تتولى كل من الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي والإدارة المركزية للتفتيش العام المتابعة.