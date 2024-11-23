مليونير البيتكوين جون بلاك يدفن كنوزا حقيقية ويتحدى العالم للعثور عليها

في خطوة غريبة وغير مسبوقة، أعلن المليونير الأمريكي وأحد المستثمرين الأوائل في عملات البيتكوين جون كولينز بلاك، عن إخفاء خمسة صناديق كنوز في أنحاء الولايات المتحدة، تتضمن كنوزًا ثمينة تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

الاستثمار المبكر في البيتكوين

حقق جون كولينز بلاك ثروته من الاستثمار المبكر في البيتكوين، وقرر تحويل حلمه القديم بالعثور على كنز إلى واقع ملموس، لكن هذه المرة ليس لنفسه بل للآخرين؛ إذ قضى السنوات الخمس الماضية في التخطيط لهذه المغامرة وشراء مجموعة متنوعة من الكنوز الثمينة، بدءًا من عملة بيتكوين نادرة وصولًا إلى تحف تاريخية.

وحسب ما ورد على موقع «odditycentral»، فلم يكتف «بلاك» بإخفاء الكنوز، بل أضاف عنصر الإثارة والتشويق إلى هذه اللعبة؛ إذ قام بتضمين مجموعة من الألغاز والقرائن في كتابه الجديد «There’s Treasure Inside»، والذي يعتبر بمثابة خريطة الطريق للباحثين عن الكنوز.

فك الشفرات للعثور على الصناديق

يشير «بلاك» في تصريحات صحفية نقلها موقع «بيزنس إنسايدر»، إلى أن العثور على هذه الصناديق يتطلب ذكاء حاد وقدرة على فك الشفرات، كما يتطلب أيضًا بعض الحظ، مؤكدًا أنه لا توجد أي قيود قانونية تمنع أي شخص من البحث عن هذه الكنوز، لكنه يحذر من محاولة فتح الصناديق بالقوة؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف الكنوز.

قائمة الكنوز المخفية وقيمتها

وتتضمن قائمة الكنوز المخفية العديد من القطع النادرة والثمينة، مثل عملة بيتكوين كاساسيوس، وهي أول عملة بيتكوين مادية تم صنعها على الإطلاق، وزمرد كولومبي أخضر، وبطاقة بوكيمون نادرة، وغيرها من القطع القيمة، حسب ما أوضحه «بلاك»، والذي قدَّر قيمة الكنوز الإجمالية بحوالي من 2 إلى 3 ملايين دولار، لكنه يتوقع أن تزداد هذه القيمة مع مرور الوقت، لا سيما مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة والأشياء القيمة الأخرى.

ويشجع المليونير الأمريكي وأحد المستثمرين الأوائل في عملات البيتكوين جون كولينز بلاك الجميع على الانضمام إلى هذه المغامرة المثيرة والبحث عن الكنوز المفقودة، مؤكدًا أنها ليست مجرد لعبة، بل فرصة لتحقيق الحلم الأمريكي والعثور على ثروة تغير الحياة.