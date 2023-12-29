ضبط تاجر بالدقهلية متهم بالاستيلاء على أموال شخصين لتوظيفها في الـ«بيتكوين»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من شخصين مقيمين بدائرة المركز، بتضررهما من تاجر لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما في العملة الرقمية «بتكوين» مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك ولم يرد المبالغ المالية لهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.