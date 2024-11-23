مجلس إدارة الزمالك يؤازر الفريق أمام المصري في دوري nile

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على مؤازرة الفريق الأول في مواجهة المصري البورسعيدي المقامة حالياً على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

لبيب ومجلس الإدارة يتابعون مباراة الزمالك والمصري

وتواجد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان وعمرو أدهم عضوي مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة في مقصورة ستاد الجيش ببرج العرب.

مساندة ونتيجة سلبية

يأتي تواجد أعضاء المجلس من أجل مساندة الفريق الأبيض في مواجهة المصري البورسعيدي.

وتشير نتيجة مباراة الزمالك والمصري للتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي تقام على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في دوري nile

ويدخل الفريق الأبيض المباراة برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين في الجولتين الأولى والثانية على البنك الأهلي وسموحة، ويحتل المركز الرابع، بينما يأتي الفريق البورسعيدي في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، حققها من فوز وتعادل، دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.