حسين لبيب: فرحتي بعودة رموز الزمالك أكبر من الفوز برئاسة النادي

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن فرحته بعودة رموز النادي وبعض الشخصيات، كانت أكبر من فرحته بالفوز، حيث حضر في انتخابات مجلس الإدارة فرج عامر وعائلة العدل وزكريا عزمي وفهمي عمر وغيرهم.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، فهمي عمر أبكى الحضور بكلماته المؤثرة التي أكد فيها أنه لم يزور النادي منذ 7 سنوات.

أدت اللجنة الثلاثية لرئاسة الزمالك مجهودًا خرافيًا

ولفت إلى أن اللجنة الأولمبية اعتمدت جميع الأسماء الفائزة في الانتخابات، موضحا أن وزارة الشباب تسلمهم غدا النادي من اللجنة المؤقتة، واستطرد رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية لرئاسة الزمالك برئاسة عماد البناني، بذلت مجهودا خرافيا، وأدت مهام مجلس كامل مكون من 12 عضوا.

ولفت إلى أنه يتسلم نادي الزمالك غدا تسليم مبدأي، ويحتاج شهر لجرد ما في النادي، ويصدر بيان خلال شهر يوضح ما الذي تم استلامه في النادي.

إحالة ميزانية الزمالك الخاصة بمجلس الإدارة السابق

واستطرد أن أول قرار هو إحالة ميزانية الزمالك الخاصة بمجلس الإدارة السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، موجها الشكر للجمعية العمومية وجماهير الزمالك على ما لمسه من حجم الحب.