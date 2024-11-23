أستاذ كيمياء حيوية بـ«البحوث الجنائية» يكشف معلومات مهمة عن عقار GHB

كشفت الدكتورة إيناس الجعفراوي، أستاذ الكيمياء الحيوية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورئيس شعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية السابق، تفاصيل مهمة بشأن عقار جاما هيدروكسي بيوتيرات GHB، لافتة إلى أن الجهات المختصة أشارت إلى عقار جاما هيدروكسي بيوتيرات (GHB)، الذي يُعد من مثبطات الجهاز العصبي المركزي، ويُستخدم بشكل قانوني في المجال الطبي لعلاج اضطرابات النوم، مثل النوم القهري، حيث يساعد على تنظيم حركة النوم.

استخدام العقار في الحفلات الموسيقية

قالت «الجعفراوي» في تقرير صادر عن المركز، إنه يُساء استخدام العقار في الحفلات الموسيقية والنوادي الليلية، ما يجعله ضمن ما يُعرف بـ«مخدرات النوادي»، موضحة أنه يتميز بخصائص تجعله عديم الطعم واللون والرائحة، مما يسهل إضافته إلى المشروبات دون ملاحظة.

ويؤدي استخدامه إلى تأثيرات تتراوح بين الشعور بالنشوة أو الدوخة، وصولًا إلى فقدان الوعي وفقدان الذاكرة، مما يجعل الضحية في حالة عجز تام عن الإدراك أو التحكم.

وأضافت أستاذ الكيمياء الحيوية، أن مفعوله يبدأ خلال 10-25 دقيقة، ويستمر من 3 إلى 4 ساعات، ويمتد مفعوله لـ6 ساعات عند إضافته للمشروبات الكحولية، وأعراضه هي أن الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة، ويختفي سريعًا من الدم خلال 8 ساعات ومن البول خلال 12 ساعة، مما يُصعب عملية الكشف.

الانتباه للمشروبات في الأماكن العامة

ووجهت نصيحتها قائلة: «ننصح الجميع بالحرص على متابعة المشروبات الخاصة بهم في الأماكن العامة، وتوخي الحذر من أي تصرفات مريبة في حال وقوع أي طارئ، كما يُفضل الإبلاغ سريعًا وأخذ عينات بول لتحليلها قبل مرور 24 ساعة».