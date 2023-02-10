متى يصبح تغيير جرعات الدواء مضرا؟.. صيدلي يوضح

عادة ما يحدد الطبيب المعالج جرعات الدواء المختلفة طبقا لعدة عوامل، بينها السن والوزن وحالة المريض وغيرها، خاصة في الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، والذي يستمر المريض في تناول علاجها لفترات طويلة، وأحيانا مدى الحياة.

متابعة دورية لجرعات الدواء

وينصح الأطباء، مرضاهم بالمتابعة الدورية لتحديد جرعات الأدوية بصفة مستمرة لما له من أهمية كبرى، حتى لا تصبح جرعات الدواء دون فائدة أو تتحول لسموم تضر صحة المريض، وفقا لحديث الدكتور محمد رمضان الخضراوي، صيدلي، لـ«الوطن»، موضحا أن لكل دواء جرعة عادية تحدد للمريض وتسمى «ماكسيمام دوز»، وهي أقصى جرعة يمكن للمريض تناولها دون حدوث تسمم، وعند زيادتها تصبح «جرعات سامة»، والتي يبدأ عندها حدوث التسمم ويتحول الدواء لمادة سامة.

مقاومة تسمم الدواء

وأضاف «الخضراوي» أنه عند حدوث التسمم عقب تناول جرعة زائدة من الدواء، تبدأ ظهور الأعراض والتي تختلف وفقا للمادة الفعالة ولطريقة دخول المادة للجسم، سواء وصلت للدم مباشرة بحقن وريد أو عن طريق تناول عقاقير أو دواء شرب، فضلا عن قدرة جسم المريض على تحمل جرعة الدواء، فيمكن لبعض الأشخاص مقاومة جرعات سامة، بينما لا يتحملون أخرون ذلك، بحسب مقاومة الجسم.

أعراض تسمم الدواء

وأوضح «الخضراوي» أن أعراض تسمم الجرعة الزائدة بالدواء تختلف من شخص لآخر، وتكون شعور بالغثيان ودوخة ورعشة وضيق بالتنفس في الأغلب، ويحذر من أن يقوم المريض بالقيء، فمعظم الحالات يسبب القيء أضرارا أكثر من نفعه، لذا يجب التدخل الطبي فورا عند ملاحظة ظهور الأعراض على المريض، خاصة عندما لا توجد متابعة مع الطبيب لتحديد الجرعة منذ فترة طويلة.

وكشف أن جرعة الدواء الآمنة تحدد وفقا للحالة الطبية والوزن والعمر، ويحددها الطبيب، ويصرفها الصيدلي، بالإضافة للأدوية التي تصرف بالصيدلية دون روشتة، ويحدد الصيدلي جرعتها للمريض.

وفاة نصف مليون شخص سنويا

ووفقا لتقرير سابق لمنظمة الصحة العالمية، فإنه يلقى أكثر من نصف مليون شخص مصرعهم حول العالم سنويا، نتيجة تناول جرعات زائدة من العقاقير، بينهم 30% عقاقير مخدرة، فضلا عن نسبة 10% من حالات التسمم التي تم إنقاذها هي لأشخاص تناولوا جرعات عقاقير زائدة بالخطأ.