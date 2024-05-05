لا مزيد من القلق.. اختبارات النوم المنزلية تُسهّل تشخيص اضطرابات الليل

النوم الجيد ضروري لصحة الإنسان الجسدية والنفسية، فهو يُساعد على تجديد خلايا الجسم وتحسين وظائف الدماغ وتعزيز المناعة، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات النوم مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم، مما يُؤثّر سلبًا على صحتهم ونوعية حياتهم.

اختبارات النوم المنزلية

وللتأكّد من جودة نومك يُمكنك إجراء اختبارات النوم المنزلية وهو فحص بسيط عبارة رسم مخ، وهي أجهزة تضع خارجيًا مكانها أعلى الجمجمة، ومن خلالها يتمّ قياس النبض والتنفس أثناء النوم، إذ أنَّه حتى يصل الإنسان للنوم الجيد يجب أن يتنفس جيداً، ويتأكّد من دخوله في دورات النوم بالكامل.

جاء ذلك وفقًا لما ذكرته الدكتورة سالمة مرزوق، استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بقصر العيني في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني.

فحص مخ متنقل

ويجرى فحص اختبارات النوم في الطبيعي داخل المراكز المتخصصة لفحوص النوم، ولكن مع ظهور الأشخاص الذين لديهم مخاوف من النوم بالأماكن غير المعتادين عليها ظهرت اختبارات النوم المنزلية، إذ أن الطب الحديث وفر رسم مخ متنقل لمساعدة هذه الأشخاص بهدف متابعة صحتهم أثناء النوم.