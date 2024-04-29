تحذير من موسيقى الـASMR.. تسبب اضطرابات النوم والإدمان

في عالم يزداد ضغطا وسرعة، يبحث الكثيرون عن ملاذ للهدوء والاسترخاء والنوم المباشر بلا تفكير أو هموم، ظهرت موسيقى تُعرف باسم موسيقى الـ ASMR، والتي لفتت انتباه الكثيرين بقدرتها على تخفيف التوتر وتحسين جودة النوم.

ما هي موسيقى الـ ASMR؟

يقول يوسف فتحي، مهندس الصوت وموزع الموسيقى، إن ASMR تعني Autonomous Sensory Meridian Response، أي الاستجابة الحسية الزوالية الذاتية، وهي عبارةٌ عن شعورٍ بالوخزِ أو الدغدغة اللطيفة التي تنشأ في الرأسِ وتنتشر في الجسم عند التعرض لمحفزات سمعية أو بصرية مُحددة، تشمل الهمس، الطرق على الأظافر، طيات الورق، أصوات المضغ، ومجموعة واسعة من الأصوات واللمسات الأخرى وأنها تدخل ضمن موسيقى الجاز التي تعتبر مريحة للأعصاب بشكل كبير، ولها العديد من الأنواع:

- شخص يتحدث بصوت هادئ ورقيق ومريح أو يصنع أصوات بالأيدي ويطلب منك أن تسترخي.

- فيديوهات وأصوات بدون كلام.

- الأصوات اليومية: تشمل أصوات الطهي أو التنظيف أو الكتابة.

- موسيقى هادئة: تشمل أصوات الطبيعة مثل صوت الأمواج أو صوت هطول المطر.

بالنسبة للعديد من الأشخاص فأنها تسبب نشوة دماغية بينما يعتبرها البعض مزعجة جدا ولا يستطيع مشاهدتها.

تأثير موسيقى الـ ASMR

الاسترخاء: تُساعد موسيقى الـ ASMR على الاسترخاء وتخفيف التوتر والقلق.

النوم: تُحسّن من جودة النوم وتُقلّل من الأرق.

الألم: تُساعد على تخفيف الألم المزمن.

أطباء يحذرون من سماع موسيقى ASMR

ورغم تأثير هذا النوع من الموسيقى المحبب لدى البعض، فإنها تؤثر بشكل سلبي على البعض، إذ يقول الدكتور هشام ماجد، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، إنّ موسيقى ASMR هي الاستجابة الحسية للتحفيز المستقل وتساعد بالفعل على النوم والاسترخاء ولم يثبت حتى الآن إذا كانت تؤثر على هيرمون الدوبامين أم لا؟؟

وأوضح استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن الاعتماد المفرط على ASMR لفترات طويلة من الزمن يؤدي إلى بعض التأثيرات السلبية المحتملة، مثل:

1- اضطرابات النوم: قد يؤدي استخدام ASMR بشكل مفرط قبل النوم إلى اعتماد الجسم على هذا النوع من التحفيز للنوم، سواء بداية النوم أو مدة النوم أو انتظام ساعات النوم وهو مما قد يؤثر سلبا على جودة النوم بشكل عام.

2- اضطرابات الاستجابة: قد يتسبب الانخراط المفرط في الاستماع إلى ASMR في ذلك، حيث يمكن أن يصبح الشخص أقل استجابة للأصوات الطبيعية العادية في الحياة اليومية.

3- اضطراب الإدمان: قد يؤدي الاعتماد المفرط على ASMR إلى الإدمان السلوكي، ويصبح الشخص في حاجة مستمرة للتحفيز الحسي للشعور بالاسترخاء أو الراحة.

4- ضعف التركيز والتشتت السريع: يؤدي الاستماع المفرط إلى ASMR خلال الأوقات التي يكون فيها الشخص بحاجة إلى التركيز إلى تشتيت الانتباه وضعف التركيز.

عيادات للنوم على«اليوتيوب»

عيادات النوم على اليوتيوب يوجد على اليوتيوب بعض القنوات بعنوان «عيادات النوم» وهي شيء طبيعي وموجود بالفعل في الطب النفسي ولها أجهزة مخصصة لتساعد على النوم والاسترخاء وتعالج مشكلة الأرق بعلاج نفسي يأتي بنتائجه.

تقول «دانيا حناوي» ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتخصص في صناعة بعض فيديوهات موسيقى ASMR، إنّ هناك بعض الأشخاص التي تسمع هذه الفيديوهات خصوصا للنوم ولا تستطيع أبدا النوم بدونها، وتذكر أن رسالتها في الماجستير كانت عن هذه الموسيقى وهي استخدام ASMR في التسويق، وأنها كانت في البداية تصنع فيديوهات «الفويس أوفر» إلى أن أخبرها أصدقائها أن صوتها يصلح لصنع الموسيقى لأنه يساعد على النوم والاسترخاء، فأنشأت قناة يوتيوب لها لتصنع هذه الموسيقى وتنشرها للناس لمساعدتهم على الاسترخاء والنوم.