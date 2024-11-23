الزمالك يهزم بتروجت ويواصل تصدر مجموعته في دوري الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره بتروجت بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، ليواصل الفريق تحقيقه العلامة الكاملة.

ونجح الفريق الأبيض في مواصلة الابتعاد بصدارة المجموعة الثانية، وذلك بفارق 4 نقاط عن بتروجت، قبل نهاية الدور الأول من البطولة بأربعة جولات.

وفاز طائرة الزمالك على حساب بتروجت بعدما نجح في الفوز في الشوط الأول 25-19 قبل أن يحسم الشوط الثاني بسهولة بنتيجة 25-9 ثم الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-20 ليحسم بها المباراة محققًا الفوز السادس على التوالي.

ترتيب المجموعة

ويتصدر الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة في حين يأتي بتروجيت في المركز الثاني برصيد 13 نقطة ويتبقى 4 مباريات لكل فريق.

موعد مباريات الجولة السابعة

ومن المقرر أن يلتقي الفريق من نظيره هليوبوليس، يوم الثلاثاء المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، فيما يستضيف بتروجت نظيره اتحاد الشرطة.