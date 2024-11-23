إنجي اليماني: القيادة السياسية مؤمنة وداعمة لحقوق المرأة كشريك في المجتمع

قالت إنجي اليماني، مدير مركز الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة، إن القيادة السياسية مؤمنة وداعمة لحقوق المرأة كشريك في المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة المصرية حازت في العشر سنوات الماضية على العديد من المكتسبات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو على مستوى الحماية والتشريعات.

المرأة المصرية استرجعت هويتها

وأضافت «اليماني»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المرأة المصرية استرجعت هويتها والدستور المصري انصف المرأة، وبه 20 مادة للحماية والاحترام والشمول، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 50 تكليفا رئاسيا تم إصداره للحكومة وللمجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة في مصر خلال العشر سنوات الماضية.

وتابع: «تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في عام 2017 التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي كانت مصر لها السبق فيها عالميًا وتم إطلاقها وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كخارطة طريق للحكومة المصرية في المشروعات والبرامج السياسية».