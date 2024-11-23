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أستاذ بجامعة الفيوم: الدولة تقدم جهودا كبيرة للنهوض بالرعاية الصحية للمرأة

كتب:

أحمد زيدان
09:28 م | السبت 23 نوفمبر 2024
مداخلة الدكتور هيثم بدران

مداخلة الدكتور هيثم بدران

قال الدكتور هيثم بدران، أستاذ ورئيس قسم التوليد وأمراض النساء بجامعة الفيوم، إن الدولة المصرية تجري جهودا كبيرة للنهوض بالخدمة المقدمة لرعاية صحة المرأة، والخدمة بدأت بالفحص المبكر لسرطان الثدي، والذي كان منظما على أعلى مستوى، وكانت الخدمة منشترة في كل بقاع الجمهورية.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة الكشف المبكر لسرطان الثدي نجحت في اكتشاف حالات كثيرة في القرى والمحافظات المصرية، وساهمت في تقليل نسبة الوفيات وهذا جاء بسبب التخطيط والانتشار الجغرافي الممتاز.

الكشف المبكر عن الأمراض يوفر تكاليف اقتصادية عالية

وتابع أستاذ ورئيس قسم التوليد وأمراض النساء بجامعة الفيوم: «الكشف المبكر عن الأمراض يوفر تكاليف اقتصادية عالية للغاية للدولة المصرية والكشف المبكر يسهل كثيرًا في العلاج على المريض»، لافتًا إلى أن المبادرات الصحية أجرت توعية كبيرة  للسيدات والدولة مستمرة في المبادرات الصحية لتوفير صحة جيدة للمرأة المصرية.

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بقلم أحمد زيدان