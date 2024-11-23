أحمد موسى: الرئيس السيسي يضع مصلحة الشعب فوق أي شيء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يخشى إلا الله، موضحا أنه يأخذ قراراته لمصلحة الشعب، وهمه بقاء الدولة، لأنه يعلم أن رب العباد سوف يسأله عما فعله مع شعب مصر.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تحديات وضغوط غير مسبوقة، والرئيس السيسي رفضها جميعا وقال إن أمن مصر واستقرارها في رقبته، موضحًا أن الأمن والأمان له ثمن غالي وكبير.

محاولات لتغييب المواطن المصري

وأكمل: «مفيش حد يقدر يضرب طلقة ولا صاروخ بالغلط على مصر لأنه عارف التمن، رغم أن الحدود بينا سور، مش آلاف الكيلو مترات، ومفيش دانة مدفع دخلت، لأن الطرف الثاني عارف قدر وقيمة وقدرة مصر».

واختتم أن هناك محاولات لتغييب الوعي عند المواطنين، لإسقاط الدولة بعدما فشلت في يناير 2013.