وزيرة خارجية بوليفيا ردا على سؤال «الوطن»: ندعو مصر للاستثمار في المعادن ببلادنا

قالت سيليندا سوسا، وزيرة خارجية بوليفيا، إن الزيارة التي تقوم بها اليوم إلى مصر جاءت لتعزيز التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، وبوليفيا لديها موارد مهمة تهتم بها على مستوى التصنيع، وتأمل أن تصدر المعادن المهمة التي لديها لمصر.

وأضافت خلال ردها على سؤال «الوطن» في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الذي جاء نصه «ما أوجه التعاون بين مصر وبوليفيا والعلاقات المستقبلية بين البلدين؟»، أن مصر يمكن أن تستثمر في بوليفيا بالعديد من الحقول مثل الليثيوم، وهو نوع من المعادن المهمة بالنسبة للطاقة المتجددة.

وزيرة خارجية بوليفيا تدعو للدفاع عن استدامة واحترام البيئة والطبيعة

وتابعت: «نحن دول تعاني من تداعيات تغير المناخ مثل درجات الحرارة المرتفعة والفيضانات والحرائق، بالتالي علينا كدول أن ندافع عن استدامة واحترام البيئة والطبيعة، والأرض الأم، وندعو للدول الصديقة سواء مصر أو الدول الأخرى تنضم إلينا في ثقة متبادلة لكي نستثمر في مثل هذه المعادن».

وزيرة خارجية بوليفيا تدعو للاستثمار في العدالة للقضاء على العنف

وواصلت: «لدينا مجالات عديدة للاستثمار بالإضافة لهذا المجال مثل التعليم والثقافة والتجارة، وعلينا أن نستثمر في مجالات العدالة من أجل القضاء على العنف وبناء مستقبل أفضل ومنطقة آمنة سالمة في الشرق الأوسط لأن العنف يؤدي إلى مزيد من الضحايا، فبالتالي علينا أن ندافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».