اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نشجع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في مصر

تقرأ في عدد «الوطن»، غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: نشجع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار فى مصر

- وزير الخارجية: نتعاون مع «الاتحاد الأفريقي» لتنفيذ التنمية

- الكشف عن صرح معبد بطلمى جديد بمنطقة أتريبس بسوهاج

- وزير الري: تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه

- الإسماعيلي يواجه بتروجت وسيراميكا مع الحرس

- حزن فى الوسط الفني لوفاة «رحيم» ووالدة مي عزالدين

الصفحة الثانية

- أشرف غريب: سلام لفيروز فى عامها التسعين

- «حياة كريمة».. قافلة خدمية متكاملة تشمل الفحوصات الطبية بسوهاج

- وزير التعليم العالي: تطوير الجامعات والمعاهد بشكل شامل وفقاً لمعايير الجودة العالمية وتقييم دوري لأدائها

- «الشيوخ» يبدأ مناقشة «البناء الموحد».. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري والجسور

- «التحالف الوطني»: جهود مكثفة لدعم «الأوْلى بالرعاية» وبسط الحماية الاجتماعية على المواطنين

- «الشابو».. مخدر الشيطان الأسرع فتكاً بالشباب فى العالم

- كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم مؤتمرها الأول «فن الطب المتكامل»

الصفحة الثالثة

- حرب الإبادة مستمرة.. استشهاد 11 فلسطينياً فى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شرق وجنوب ووسط قطاع غزة

- .. وغارات عنيفة على بيروت.. وأجهزة أمنية توصى بالتوصل إلى اتفاق للتهدئة فى لبنان

- «ترامب» يواصل اختيار المرشحين فى إدارته.. آخرهم «سكوت بيسنت» لـ«الخزانة»

- «الدوما الروسي» يهدد بضرب أهداف عسكرية للدول الغربية الداعمة لأوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

- «الصحة العالمية»: ارتفاع مفاجئ فى الإصابة بــ«الحصبة»

الصفحة الرابعة

- القطاع المصرفي المصري يحافظ على تفوقه مدعوماً بنشاط اقتصادي قوى العام المقبل

- تعاون جديد لـ«البنك الأهلي» وشركة مصر لتأمينات الحياة

- «سفِلز مصر» تتوَّج بجائزة عالمية فى حفل «يورومونى»

- تحالف مصرفي لتمويل مشروع بـ2.8 مليار جنيه

- «أبوظبي الإسلامي - مصر»: مليار جنيه للتحول الرقمي فى 2025

الصفحة الخامسة

- البنك العربي يتيح سداد المدفوعات الحكومية للشركات إلكترونياً بالتعاون مع «إي فاينانس»

- ارتفاع أرباح بنك قناة السويس بنسبة 130% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024

- المصرف المتحد يدعم خطط «المركزي» لتمكين ذوى الهمم

- «إندرايف» تستعرض أحدث ابتكاراتها خلال مشاركتها بـ«Cairo ICT 2024»

- «الزراعي المصري» يطور 100 نقطة إسعاف بالصعيد

- «المصرفيين العرب» يكرم بنك أبوظبي الأول مصر بجائزة جديدة

- انطلاق مؤتمر «The Investor..Real Estate» العقاري غداً

الصفحة السادسة

- عمار على حسن: جيش إسرائيل.. دفاع أم عدوان؟ (3)

- د. محمود خليل: اختار نهايته بيده

- بـلال الـدوى: مغزى سياسة «الاعتدال والصبر»

- عماد فؤاد: القانون هو الحل

- محمد صلاح: الحرب العالمية الثالثة؟!.. صباح الخير!

- على الفاتح: يوم الصفعات على وجه واشنطن..!

الصفحة السابعة

- السينما تنتصر على صوت الرصاص.. مهرجان القاهرة السينمائي يصل محطته الأخيرة وسط مشاركة عالمية استثنائية

- معاناة الشعوب العربية بسبب ويلات الحروب تتصدر مسابقة «آفاق»

- أمير المصري: عشق الأدوار المركبة دفعني لقبول تحدى الفيلم البريطاني «In Camera»

- نقاد عن المهرجان: الإقبال الكبير ترجمة لشغف الجمهور بالقضايا الواقعية والمعاصرة

الصفحة الثامنة

- خالد ميرى: «الصحفيين العرب» والعاصمة الجديدة

- سيدات معرض «أيادي مصر» يحافظن على التراث بلمسات إبداعية.. «أغلى من الذهب»

- الإشارة «صفارة».. حراس الشواطئ فى مهمة للحفاظ على «الحياة»

- بتقنيات خارقة.. «روبوت» يطير بـ52 ريشة حمام حقيقية

- لزراعة «الكتان».. «شمس الدين» يطوف المحافظات: النتيجة مبهرة