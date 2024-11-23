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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نشجع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في مصر

كتب:

أحمد العانوسي
06:41 م | السبت 23 نوفمبر 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن»، غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: نشجع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار فى مصر

- وزير الخارجية: نتعاون مع «الاتحاد الأفريقي» لتنفيذ التنمية

- الكشف عن صرح معبد بطلمى جديد بمنطقة أتريبس بسوهاج

- وزير الري: تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه

- الإسماعيلي يواجه بتروجت وسيراميكا مع الحرس

- حزن فى الوسط الفني لوفاة «رحيم» ووالدة مي عزالدين

الصفحة الثانية 

- أشرف غريب: سلام لفيروز فى عامها التسعين

- «حياة كريمة».. قافلة خدمية متكاملة تشمل الفحوصات الطبية بسوهاج

- وزير التعليم العالي: تطوير الجامعات والمعاهد بشكل شامل وفقاً لمعايير الجودة العالمية وتقييم دوري لأدائها

- «الشيوخ» يبدأ مناقشة «البناء الموحد».. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري والجسور

- «التحالف الوطني»: جهود مكثفة لدعم «الأوْلى بالرعاية» وبسط الحماية الاجتماعية على المواطنين

- «الشابو».. مخدر الشيطان الأسرع فتكاً بالشباب فى العالم

- كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم مؤتمرها الأول «فن الطب المتكامل»

الصفحة الثالثة 

- حرب الإبادة مستمرة.. استشهاد 11 فلسطينياً فى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شرق وجنوب ووسط قطاع غزة

- .. وغارات عنيفة على بيروت.. وأجهزة أمنية توصى بالتوصل إلى اتفاق للتهدئة فى لبنان

- «ترامب» يواصل اختيار المرشحين فى إدارته.. آخرهم «سكوت بيسنت» لـ«الخزانة»

- «الدوما الروسي» يهدد بضرب أهداف عسكرية للدول الغربية الداعمة لأوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

- «الصحة العالمية»: ارتفاع مفاجئ فى الإصابة بــ«الحصبة»

الصفحة الرابعة 

- القطاع المصرفي المصري يحافظ على تفوقه مدعوماً بنشاط اقتصادي قوى العام المقبل

- تعاون جديد لـ«البنك الأهلي» وشركة مصر لتأمينات الحياة

- «سفِلز مصر» تتوَّج بجائزة عالمية فى حفل «يورومونى»

- تحالف مصرفي لتمويل مشروع بـ2.8 مليار جنيه

- «أبوظبي الإسلامي - مصر»: مليار جنيه للتحول الرقمي فى 2025

الصفحة الخامسة 

- البنك العربي يتيح سداد المدفوعات الحكومية للشركات إلكترونياً بالتعاون مع «إي فاينانس»

- ارتفاع أرباح بنك قناة السويس بنسبة 130% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024

- المصرف المتحد يدعم خطط «المركزي» لتمكين ذوى الهمم

- «إندرايف» تستعرض أحدث ابتكاراتها خلال مشاركتها بـ«Cairo ICT 2024»

- «الزراعي المصري» يطور 100 نقطة إسعاف بالصعيد

- «المصرفيين العرب» يكرم بنك أبوظبي الأول مصر بجائزة جديدة

- انطلاق مؤتمر «The Investor..Real Estate» العقاري غداً

الصفحة السادسة 

- عمار على حسن: جيش إسرائيل.. دفاع أم عدوان؟ (3)

- د. محمود خليل: اختار نهايته بيده

- بـلال الـدوى: مغزى سياسة «الاعتدال والصبر»

- عماد فؤاد: القانون هو الحل

- محمد صلاح: الحرب العالمية الثالثة؟!.. صباح الخير!

- على الفاتح: يوم الصفعات على وجه واشنطن..!

الصفحة السابعة 

- السينما تنتصر على صوت الرصاص.. مهرجان القاهرة السينمائي يصل محطته الأخيرة وسط مشاركة عالمية استثنائية

- معاناة الشعوب العربية بسبب ويلات الحروب تتصدر مسابقة «آفاق»

- أمير المصري: عشق الأدوار المركبة دفعني لقبول تحدى الفيلم البريطاني «In Camera»

- نقاد عن المهرجان: الإقبال الكبير ترجمة لشغف الجمهور بالقضايا الواقعية والمعاصرة

الصفحة الثامنة

- خالد ميرى: «الصحفيين العرب» والعاصمة الجديدة

- سيدات معرض «أيادي مصر» يحافظن على التراث بلمسات إبداعية.. «أغلى من الذهب»

- الإشارة «صفارة».. حراس الشواطئ فى مهمة للحفاظ على «الحياة»

- بتقنيات خارقة.. «روبوت» يطير بـ52 ريشة حمام حقيقية

- لزراعة «الكتان».. «شمس الدين» يطوف المحافظات: النتيجة مبهرة

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