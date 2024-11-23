اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نشجع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في مصر
كتب:
أحمد العانوسي
06:41 م | السبت 23 نوفمبر 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن»، غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- السيسي: نشجع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار فى مصر
- وزير الخارجية: نتعاون مع «الاتحاد الأفريقي» لتنفيذ التنمية
- الكشف عن صرح معبد بطلمى جديد بمنطقة أتريبس بسوهاج
- وزير الري: تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه
- الإسماعيلي يواجه بتروجت وسيراميكا مع الحرس
- حزن فى الوسط الفني لوفاة «رحيم» ووالدة مي عزالدين
الصفحة الثانية
- أشرف غريب: سلام لفيروز فى عامها التسعين
- «حياة كريمة».. قافلة خدمية متكاملة تشمل الفحوصات الطبية بسوهاج
- وزير التعليم العالي: تطوير الجامعات والمعاهد بشكل شامل وفقاً لمعايير الجودة العالمية وتقييم دوري لأدائها
- «الشيوخ» يبدأ مناقشة «البناء الموحد».. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري والجسور
- «التحالف الوطني»: جهود مكثفة لدعم «الأوْلى بالرعاية» وبسط الحماية الاجتماعية على المواطنين
- «الشابو».. مخدر الشيطان الأسرع فتكاً بالشباب فى العالم
- كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم مؤتمرها الأول «فن الطب المتكامل»
الصفحة الثالثة
- حرب الإبادة مستمرة.. استشهاد 11 فلسطينياً فى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شرق وجنوب ووسط قطاع غزة
- .. وغارات عنيفة على بيروت.. وأجهزة أمنية توصى بالتوصل إلى اتفاق للتهدئة فى لبنان
- «ترامب» يواصل اختيار المرشحين فى إدارته.. آخرهم «سكوت بيسنت» لـ«الخزانة»
- «الدوما الروسي» يهدد بضرب أهداف عسكرية للدول الغربية الداعمة لأوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى
- «الصحة العالمية»: ارتفاع مفاجئ فى الإصابة بــ«الحصبة»
الصفحة الرابعة
- القطاع المصرفي المصري يحافظ على تفوقه مدعوماً بنشاط اقتصادي قوى العام المقبل
- تعاون جديد لـ«البنك الأهلي» وشركة مصر لتأمينات الحياة
- «سفِلز مصر» تتوَّج بجائزة عالمية فى حفل «يورومونى»
- تحالف مصرفي لتمويل مشروع بـ2.8 مليار جنيه
- «أبوظبي الإسلامي - مصر»: مليار جنيه للتحول الرقمي فى 2025
الصفحة الخامسة
- البنك العربي يتيح سداد المدفوعات الحكومية للشركات إلكترونياً بالتعاون مع «إي فاينانس»
- ارتفاع أرباح بنك قناة السويس بنسبة 130% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024
- المصرف المتحد يدعم خطط «المركزي» لتمكين ذوى الهمم
- «إندرايف» تستعرض أحدث ابتكاراتها خلال مشاركتها بـ«Cairo ICT 2024»
- «الزراعي المصري» يطور 100 نقطة إسعاف بالصعيد
- «المصرفيين العرب» يكرم بنك أبوظبي الأول مصر بجائزة جديدة
- انطلاق مؤتمر «The Investor..Real Estate» العقاري غداً
الصفحة السادسة
- عمار على حسن: جيش إسرائيل.. دفاع أم عدوان؟ (3)
- د. محمود خليل: اختار نهايته بيده
- بـلال الـدوى: مغزى سياسة «الاعتدال والصبر»
- عماد فؤاد: القانون هو الحل
- محمد صلاح: الحرب العالمية الثالثة؟!.. صباح الخير!
- على الفاتح: يوم الصفعات على وجه واشنطن..!
الصفحة السابعة
- السينما تنتصر على صوت الرصاص.. مهرجان القاهرة السينمائي يصل محطته الأخيرة وسط مشاركة عالمية استثنائية
- معاناة الشعوب العربية بسبب ويلات الحروب تتصدر مسابقة «آفاق»
- أمير المصري: عشق الأدوار المركبة دفعني لقبول تحدى الفيلم البريطاني «In Camera»
- نقاد عن المهرجان: الإقبال الكبير ترجمة لشغف الجمهور بالقضايا الواقعية والمعاصرة
الصفحة الثامنة
- خالد ميرى: «الصحفيين العرب» والعاصمة الجديدة
- سيدات معرض «أيادي مصر» يحافظن على التراث بلمسات إبداعية.. «أغلى من الذهب»
- الإشارة «صفارة».. حراس الشواطئ فى مهمة للحفاظ على «الحياة»
- بتقنيات خارقة.. «روبوت» يطير بـ52 ريشة حمام حقيقية
- لزراعة «الكتان».. «شمس الدين» يطوف المحافظات: النتيجة مبهرة