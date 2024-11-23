وزيرة خارجية بوليفيا: انبهرت بالمناطق السياحية في مصر

أكدت سيليندا سوسا، وزيرة خارجية بوليفيا، أنها انبهرت بالسياحة والمناطق الأثرية التي زارتها في مصر، مؤكدة أن التعاون في المجال السياحي مهم بين البلدين، لا سيما أن مصر وبوليفيا لديهما ثقافات وحضارات منذ مئات السنين.

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد وجود الكثير من المجالات للتعاون مع مصر

وأضافت «سوسا»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مساحات للتعاون في العديد من المجالات مثل مجال حقوق الإنسان وكذلك التعاون بين المؤسسات المصرية والبوليفية في المحافل الدولية من أجل قيام هذه المؤسسات بأداء الدور المنوط بها.

وزيرة خارجية بوليفيا تعرب عن إعجابها بالعاصمة الإدارية

وتابعت: «مصر مرجع على مستوى العالم والتاريخ ومهد الحضارات»، لافتة إلى أنها معجبة للغاية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه الشكر لكل الوزارات وللدولة المصرية كلها.