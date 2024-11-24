دعاء الهداية للنفس والغير.. اللهم ذكِّرنا بأن الدنيا زائلة

دعاء الهداية من الأدعية التي يحرص كثير من المسلمين على ترديدها، إذ تعتبر الهداية من الأمور التي يتمنى كل شخص أن تحدث معه أو مع أحد محبيه، وذلك حتى يستعينوا بها في التوفيق في حياتهم، وترصد «الوطن» في السطور التالية، بعض الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعو بها لنفسه أو لأحد محبيه حتى يهديهم الله عز وجل.

دعاء الهداية

وحول الهداية ودعاء الهداية قالت الإفتاء في فتوى لها إن الهداية ليست مجرَّدَ دلالة وإرشاد، وإنما هي دلالة وإرشاد بلطفٍ ورفقٍ، كما أن الهداية بالتَّوفيق والإعانة خاصَّة بالمؤمنين أو بمن اختصَّته المشيئة الإلهية، وهذا النوع من الهداية محض تصرُّفٍ إلهيٍ، لا يملكه أحد غيره، حتى إنَّ الخالق سبحانه وتعالى نفاه عن أحب عباده إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال تعالى مخاطبًا إياه في سورة القصص: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾.

دعاء الهداية للنفس والغير

وحول دعاء الهداية فلا توجد صيغة محددة لهذا الدعاء، لكن يمكن للمسلم أن يدعو لنفسه أو لمحبيه بالدعاء أن يهديهم الله عز وجل للطريق المستقيم ومن هذه الأدعية:

- اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت.

- اللهم ارزقنا الهداية واهدِ قلوبنا وارفق بنا ووفقنا لما فيه رضاك ووفقه لطاعتك.

- يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هادي القلوب اهدِ قلبي يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثنني، اللهم لا تزين لي عمل السوء.

- اللهم ذكرني دائما بأن الدنيا زائلة فاصرف عني زينتها.

- اللهم ارحمني فمن لياله غيرك؟ من يرحمني غيرك؟ من يستر علي غيرك؟ من يرزقني غيرك؟ من يصبرني على هذه الدنيا غيرك؟.

-اللهم لك الحمد اللهم خذ روحي وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض بخشيتك وذكرك اللهم أحسن خاتمتي.

- اللهم أعني على طاعتك اللهم إني أعلم أنك تحبني لأني عبدك المسكين الذي لا يوجد له أحد سواك في كل وقت اللهم أبكني من خشيتك اللهم أعني اللهم أغثني فوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك لا ملجأ إلا إليك.

- اللهم إنك تعلم ما بحياتي كله الظاهر والباطن ما أعلمه وما أنت أعلم به مني، أستغفرك وأتوب إليك.

- اللهم خذ بيدي إلى الهداية واستر علي وعلى جميع المسلمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.